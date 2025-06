Mulher grávida e criança são libertadas após serem mantidas em cárcere privado

Uma mulher grávida, de 30 anos, e uma criança, de 12, foram libertadas na madrugada deste sábado (7/6) após serem mantidas em cárcere privado em um apartamento na EQNM 7/9, Bloco D, em Ceilândia. As vítimas estavam sob ameaça de um homem de 26 anos, que apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes.

O caso aconteceu às 4h30. As duas foram resgatadas sem ferimentos pela Policia Militar (PMDF), após horas de tensão dentro do imóvel. O autor do crime tem uma extensa ficha criminal e havia saído recentemente do sistema prisional, onde cumpriu pena de sete anos de reclusão. Após ser contido pelos policiais, ele foi preso no local.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), responsável pelas providências legais. O suspeito fica a disposição da justiça para as medidas judiciais.