Homem é preso no Lago Sul com carro roubado em Planaltina

Um homem com diversas passagens por furto e roubo de veículos foi preso neste sábado (7/6), no Lago Sul, após ser flagrado dirigindo um carro roubado. O veículo havia sido levado de Planaltina no dia 16 de maio e foi recuperado pela Polícia Militar do Policia Militar (PMDF) por volta das 15h30.

A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina na região, após um trabalho de monitoramento que indicava a presença do automóvel circulando pelo Lago Sul. O carro foi localizado em movimento e, ao ser abordado, o condutor não apresentou resistência.

Após a verificação da placa e a identificação do veículo, foi confirmado o registro de roubo. O suspeito, reincidente em crimes semelhantes, foi conduzido à delegacia. O carro foi apreendido e entregue às autoridades responsáveis.