Incêndio atinge casa no Gama e destrói um dos cômodos

Um incêndio atingiu uma residência na Quadra 28 do Setor Leste, do Gama. As chamas começaram em um dos quartos do imóvel que estava vazio no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h34 e mobilizou quatro viaturas para atender a ocorrência, na noite deste domingo (8/6). Ninguém ficou ferido.

No local, os bombeiros se depararam com uma intensa fumaça e chamas saindo da porta de um dos quartos da casa, que possui cinco cômodos. As equipes iniciaram o combate ao fogo com linhas de mangueiras e, paralelamente, fizeram buscas no interior do imóvel para verificar a presença de possíveis vítimas humanas ou animais.

Em cerca de 15 minutos, os militares conseguiram controlar o fogo. Segundo o CBMDF, as chamas ficaram concentradas no quarto onde o incêndio começou, o que limitou os danos estruturais. Apesar disso, o cômodo foi bastante comprometido, especialmente o teto. Os demais ambientes da casa não foram atingidos diretamente pelo incêndio, mas ficaram tingidos pela fuligem da fumaça.

Após o controle das chamas, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para evitar a reignição do fogo. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a integridade estrutural do imóvel, e a perícia do CBMDF também foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a proprietária da casa ficaram responsáveis pela guarda do imóvel após a ocorrência.