Fiéis de Brasília participam de Congresso Internacional de Pentecostes em Roma

Maria Isabel Baião Dias, 76 anos, saiu de Brasília na última quinta-feira (5/6) para viver o Pentecostes na cidade de Roma. Devota de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Santa Clara e São Francisco de Assis, Isabel já fez cerca de 15 peregrinações pelos santuários do mundo, mas a de agora teve razões muito especiais: ver de perto o papa Leão XIV e ficar curada do câncer de mama diagnosticado em agosto de 2024. “Vim viver o Pentecostes na sua plenitude, reavivando esse batismo com o Espírito Santo. Foi uma experiência muito emocionante”, conta ela, depois de participar, sábado à noite, na Praça de São Pedro, da vigília que reuniu cerca de 70 mil peregrinos diante do pontífice, no Vaticano, para a celebração do Jubileu das Novas Comunidades.

“Ver o papa tão de perto como vi hoje (domingo) no papamóvel é uma experiência que reaviva a nossa comunhão com o Espírito Santo”, comemora ela, depois de participar da missa na Praça de São Pedro. Católica “desde o nascimento”, Maria Isabel está em Roma acompanhada do filho, Liandro Baião Dias, de 44 anos, e da nora, Giselle Soares Dias, de 40 anos, ambos membros consagrados da Comunidade Obra de Maria, em Brasília. A família já havia vivido a experiência de participar do Congresso de Pentecostes em 2023, na Terra Santa.

Mesmo em tratamento, Maria Isabel chama atenção por sua disposição. Mal deixou as malas no hotel, na última sexta-feira, depois de quase 24 horas de viagem, e já foi participar da programação do primeiro dia do 13º Congresso Internacional de Pentecostes, organizado pela Obra de Maria, em Roma. “Ela não para”, conta o filho, orgulhoso por ter herdado da mãe a fé inabalável no catolicismo.

A união da mãe, filho e nora neste Pentecostes reforça a fé da família em uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, que comemorou, neste domingo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. “Foi uma bênção viver presencialmente este momento que estamos acostumados a ver pela televisão. A emoção é muito forte, porque a gente sente que é tocada pelo Espírito Santo”, conta Giselle, ao lado do marido e da sogra.

“Ouvir o papa aqui, tocar no solo da Praça São Pedro, ver essa multidão gritando e saudando Leão XIV é inesquecível, emocionante demais. Foi infinitamente maior do que eu imaginava, porque é muito forte viver a emoção de tudo isso aqui no coração da Igreja Católica”, afirma Baião, destacando que essa experiência reforça o sentimento de renovação, restauração e sobretudo “de esperança para a fé católica”.