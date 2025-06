Seis bois morrem e motorista fica ferido após carreta tombar no Paranoá

Seis bois morreram após uma carreta Volvo cinza tombar na Estrada Sobradinho dos Melos, próximo ao Rancho da Lua, no Paranoá. O veículo transportava 50 animais, e parte da carga foi solta em um pasto próximo ao local do acidente, neste domingo (8/6). Os demais bois foram recolhidos pelo frigorífico responsável.

O motorista do veículo, identificado como W. B. R., de 31 anos, foi encontrado dentro da cabine com suspeita de fratura no fêmur esquerdo e lesões pelo corpo. A vítima foi retirada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e transportado para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) pelo helicóptero do CBMDF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente aconteceu às 12h49, segundo o CBMDF, que enviou quatro viaturas e uma aeronave de resgate para o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre as causas do tombamento da carreta.

Após o acidente, a via precisou ser totalmente interditada para o resgate e atendimento da ocorrência. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pelo local.