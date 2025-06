Cerco contra infrações com supermotos: PRF aplica 1000 multas em uma manhã 

De acordo com a corporação, cerca de dois terços das infrações ocorreram no sentido Brasília–Goiânia - (crédito: Divulgação/PRF)

Uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO) na manhã deste domingo (8/6) resultou na apreensão de 27 motocicletas de altas cilindradas, sendo 37% com placas do Distrito Federal. Além disso, 900 autuações por excesso de velocidade foram emitidas na BR-060. De acordo com a corporação, cerca de dois terços das infrações ocorreram no sentido Brasília–Goiânia.

Durante a fiscalização, agentes flagraram motociclistas circulando a mais de 50% acima do limite permitido, alcançando velocidades de até 188km/h. A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeitando os infratores à multa e suspensão do direito de dirigir, conforme explicou a PRF.

A operação também identificou diversas outras irregularidades, resultando em 107 autuações por infrações como pneus em condições inadequadas, falta de equipamentos obrigatórios e escapamentos fora das normas.

Segundo a corporação, boa parte das motos apreendidos são consideradas de alto padrão com custo de aquisição que variam de R$60 a R$ 150 mil reais.

A ação integra mais uma etapa da Operação Cerberus, voltada ao combate de manobras perigosas e do excesso de velocidade praticado por condutores de motocicletas de alta cilindrada. Cerca de 30 policiais rodoviários federais participaram da operação, que contou ainda com o apoio de um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da PRF.

A primeira fase da Operação foi deflagrada em abril. À época, a PRF aplicou 700 autos de infração a motociclistas que pilotavam em alta velocidade, realizavam manobras ou estavam com o veículo irregular e fora do padrão de segurança durante uma ação nas BRs 060 e 414.