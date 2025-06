Recorde: DF tem dia mais frio do ano com temperatura mínima de 9,8°C

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (9/6), a manhã mais fria do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 9,8ºC, medida na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Apesar do frio intenso nas primerias horas da manhã, a máxima prevista é de até 28ºC, o que gera uma amplitude térmica de quase 20ºC. Essa diferença entre o início da manhã e o meio da tarde é comum nesta época do ano.

Além da temperatura, a umidade relativa do ar também sofre variações significativas e deve ficar entre 90% nas primeiras horas do dia e 25% à tarde. Segundo a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, as condições fazem parte de um padrão climático típico do Centro-Oeste na transição do outono para o inverno."Não estamos na estação de inverno, mas é normal perceber a queda nas temperaturas, principalmente nas primeiras horas da manhã", explicou ao Correio. Ela destacou ainda que não houve a chegada de nenhuma frente fria ou massa de ar polar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na estação meteorológica de Brasília, a mínima registrada foi de 13,6ºC, com sensação térmica de 14ºC. A especialista explicou que como os ventos não estavam muito intensos, a sensação de frio foi um pouco menos acentuada do que os termômetros indicaram.

Dayse Moraes alerta que essa condição climática deve persistir durante a semana, embora a mínima possa variar de um dia para o outro. “Não necessariamente será 9 graus todos os dias, mas o frio nas manhãs deve continuar devido ao padrão climático desta época”, ressaltou.

Com a chegada das temperaturas mais baixas e do ar seco, a meteorologista recomenda proteção. "Os brasilienses devem tirar os casacos, luvas e cobertores do armário e se proteger. Essa é uma característica do clima seco e frio que marca essa época do ano por aqui", completou.