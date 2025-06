Cinco homens são presos por prática de pesca ilegal em São Sebastião

Cinco homens foram presos, no último domingo (8/6), por crime ambiental na região de São Sebastião. Os indivíduos foram abordados enquanto estavam dentro do veículo GM Astra, onde os policiais encontraram uma rede de pesca com cerca de 80 metros de comprimento, uma tarrafa e aproximadamente quatro quilos de pescado. Os equipamentos apreendidos são considerados ilegais para a pesca amadora, conforme a legislação ambiental vigente.

Diante da infração, os cinco ocupantes do carro foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fauna, com base no artigo 34, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.605/98, a legislação dos crimes ambientais.

A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante uma operação de fiscalização nas rodovias próximas à represa de Queimados.