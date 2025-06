Julgamento do recurso sobre o crime da 113 Sul é adiado para 5 de agosto

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) remarcou para o dia 5 de agosto a retomada do julgamento do caso que ficou conhecido como Crime da 113 Sul. A continuação da análise do recurso especial de Adriana Villela havia sido incluída na pauta desta terça-feira (10/6), porém, foi adiada a pedido da defesa da arquiteta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O julgamento trata tanto do recurso apresentado pela defesa, que pede a anulação do júri, quanto da solicitação do Ministério Público para a prisão imediata de Adriana. A continuidade ocorrerá na primeira sessão colegiada da turma após o recesso forense de julho, com a apresentação do voto-vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

O relator do caso, ministro Rogerio Schietti Cruz, havia se posicionado no dia 11 de março deste ano, votando pela rejeição do pedido da defesa e pela execução imediata da pena. A expectativa é que o voto-vista do ministro Sebastião Reis defina a sentença.