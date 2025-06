Ato pede libertação de ativistas em Gaza, entre eles o brasiliense Thiago Ávila

A Praça dos Três Poderes receberá, nesta segunda-feira (9/6) às 17h, uma manifestação em favor da libertação dos 12 ativistas que levavam ajuda humanitária a Gaza e tiveram o barco interceptado pelo governo israelense. Entre os integrantes do grupo está o brasiliense Thiago Ávila. O ato é organizado pelo Comitê de Solidariedade Palestina Livre.

A sociedade civil está sendo convocada para se juntar ao ato, que acontecerá em frente ao Palácio do Planalto. A ideia é pressionar o governo brasileiro para que haja uma intervenção que ajude a libertar os ativistas e fazer com que a ajuda chegue até Gaza.

Na manhã desta segunda (9/6), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil soltou uma nota à imprensa informando que o governo brasileiro acompanha com atenção a interceptação.

"Ao recordar o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos", disse a nota. "Sublinha, ademais, a necessidade de que Israel remova imediatamente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante. As embaixadas na região estão sob alerta para, caso necessário, prestar a assistência consular cabível, em consonância com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares", concluiu o informativo.