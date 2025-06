DF Legal retoma derrubada no Setor de Inflamáveis nesta segunda-feira (9/6)

Foi realizada, na manhã desta segunda-feira (9/6), novamente uma operação de desobstrução de uma área no Setor de Inflamáveis considerada de alto risco. De acordo com a DF Legal, "conforme explicado à época, a Defesa Civil tinha identificado risco na construção de moradias no Setor de Inflamáveis, entre eles a proximidade com locais onde ocorre o armazenamento e manuseio de produtos perigosos nos depósitos da área e o tráfego da linha férrea, e entendeu como necessária a desocupação".

O Núcleo de Direito Humanos da Defensoria Pública afirma que "não tinha conhecimento da realização de nova operação na data de hoje, porém, já havia protocolado um pedido de tutela provisória para suspender essas operações administrativas durante os trabalhos da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF). E esclarece ainda que "hoje foi exarada uma decisão que deferiu o pedido da Defensoria Pública para suspender operações administrativas demolitórias até que seja apresentada alternativa de abrigamento seguro e digno para as famílias e até a conclusão das atividades da CRSF.

O Núcleo ainda explica que "acompanha as famílias residentes do setor de inflamáveis que estão sendo alvo de operação administrativa demolitória" e que, "o caso está sendo tratado em uma ação judicial que foi submetida a Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios".

Em nota, a Secretaria DF Legal informa que "realizou nova operação no Setor de Inflamáveis nesta segunda-feira (9/6) para evitar a reocupação da área de risco desobstruída em operação no mês passado". A pasta esclarece que "no mês passado, foram cerca de 50 edificações irregulares desconstituídas e, ao longo do mês, a pasta verificou a construção de novas edificações precárias no local onde já havia sido feita a desobstrução".

Além disso, a Secretaria afirma que "hoje, a operação focou apenas na área que já havia sido desobstruída, não avançando para outros pontos no Setor de Inflamáveis. Todos os órgãos de assistência, como Sedes, Secretaria de Educação e Codhab, estiveram no local oferecendo os benefícios possíveis".



A pasta explica, ainda, que "todas as famílias, à época, tiveram a oferta de cartão prato cheio, aluguel social ou abrigo temporário e inclusão na lista da Codhab que garante o recebimento de moradia no Núcleo Rural Tamanduá, do Recanto das Emas. Além disso, a Secretaria de Educação garantiu a matrícula e transporte escolar a todas as crianças".

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti