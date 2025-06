Vítima de feminicídio no Setor Lúcio Costa é sepultada em Planaltina de Goiás

Foi sepultada, na manhã desta segunda-feira (9/6), Telma Senhorinha da Silva, 51 anos, assassinada com um tiro na cabeça dentro de casa, na noite de sábado (7/6). O autor do disparo foi seu companheiro, o motorista e Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) Valdeir Teodoro da Silva, 47, que tirou a própria vida em seguida. A informação do velório e enterro, ocorridos em Planaltina de Goiás, foi confirmada ao Correio por uma sobrinha da vítima.

Telma e Valdeir foram encontrados sem vida por policiais militares, acionados pelo 190. Segundo as investigações, a filha mais nova do casal, de 13 anos, foi a responsável por encontrar os corpos dos pais. A adolescente tomava banho no momento dos disparos e, ao sair do banheiro, deparou-se com a cena brutal. Além da jovem, Telma deixa uma filha de 23 anos, fruto de outro relacionamento.

Na casa do casal, a polícia encontrou latas de cerveja no quintal. Informações dão conta de que, antes de matá-la, Valdeir ingeriu bebida alcoólica. O homem tirou a própria vida ao disparar um tiro contra a cabeça. O crime, investigado como feminicídio seguido de suicídio, ocorreu no Setor de Inflamáveis, próximo ao Setor Lúcio Costa. Telma é a 12ª vítima no Distrito Federal.

Segundo relatos de pessoas próximas à família, o casal mantinha uma relação de 12 anos, mas estaria em fase de separação. Na vizinhança, Valdeir era tido como um homem discreto e calmo. No entanto, a reportagem conversou com uma sobrinha de Telma que relatou que era nítido o comportamento agressivo do autor.

"A família prefere se preservar neste momento, mas quem conhecia ele de verdade sabia que ele era violento. Infelizmente, digamos que já esperávamos (essa tragédia)", desabafou a familiar de Telma que preferiu não ter o nome revelado.

