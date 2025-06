Águas Claras tem novas regras para uso de quadras esportivas

A administração de Águas Claras definiu novas regras para o uso das quadras esportivas da cidade. A decisão foi motivada por reclamações de moradores a respeito do barulho durante o período da noite e da madrugada. As determinações passaram a valer nesta segunda-feira (09/06) e foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os espaços de lazer e esporte, como quadras esportivas e poliesportivas, campos de futebol com grama sintética e areia, pistas e bowls de skate e patinação, além das quadras de tênis, funcionarão diariamente das 7h às 22h.

De acordo com as novas regras, a realização de eventos especiais nesses locais exigirá autorização prévia da administração regional.

Entre 7h e 22h, os espaços esportivos poderão ser utilizados livremente, sem necessidade de reserva. No entanto, entidades formalizadas e com estatuto definido poderão agendar horários, conforme calendário previamente estabelecido.