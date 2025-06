Pedestre fica ferido ao ser atropelado por motoqueiro no SIA

Um homem ficou ferido e foi transportado ao hospital depois de ser atropelado por uma moto, em frente à passarela do Ceasa, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O acidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (9/6) e também deixou o motociclista com ferimentos.

Militares do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado por volta das 11h20 e encontraram o motoqueiro, de 33 anos, sentado ao chão e sem capacete. Ele informou às equipes que, após atropelar um pedestre, caiu da moto com o impacto.

O condutor apresentava cortes na região do queixo e sangramento nas sobrancelhas, além de escoriações e suspeita de deslocamento no ombro direito. Os socorristas fizeram estabilização do paciente que foi transportado, consciente e orientado, para o Hospital de Base.

O pedestre foi encaminhado ao hospital por uma equipe da UTI Vida que passava pelo local. A área ficou aos cuidados da Polícia Militar.