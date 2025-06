Ponte JK passa a ter câmeras para tentar diminuir furtos de cabos

A Ponte JK, um dos principais pontos turísticos de Brasília, passou a ser monitorada por câmeras instaladas pela CEB Ipes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços) para coibir furtos de cabos de energia, que têm afetado a iluminação da via.

Segundo a companhia, os equipamentos “são para dar apoio à equipe operacional da CEB Ipes no monitoramento dos equipamentos de iluminação pública da Ponte JK, ou seja: monitorar o funcionamento do serviço, se ocorreu algum apagão, etc.”

A empresa destacou que não realiza vigilância com tecnologia de reconhecimento facial. “A companhia não detém poder de polícia. Por essa razão, não cabe à CEB Ipes realizar monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, porque essa é uma atribuição das forças de segurança, sob coordenação da Secretaria de Segurança.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os furtos, de acordo com a CEB, têm como objetivo a revenda do cobre presente nos cabos. Para reduzir o interesse dos criminosos, a companhia tem adotado uma alternativa: “A CEB tem substituído os cabos de cobre por cabos de liga de alumínio, que não têm valor de mercado, como forma de mitigar o interesse dos criminosos nas estruturas de iluminação pública do Distrito Federal.”