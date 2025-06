"Criamos uma pirâmide onde o topo é o homem", diz presidente da CDM

O feminicídio foi um dos assuntos recorrentes ao CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília. Jane Klebia, presidente da Comissão do Direito das Mulheres (CDM) e presidente do MDB Afro-DF, falou sobre o assunto ao ser entrevistada nesta segunda-feira (9/6).

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Jaqueline Fonseca, ela argumentou sobre feminicídio, fenômeno cada vez mais frequente. "Nós não podemos continuar contando mulheres mortas. Essa surpresa não poderia acontecer. A violência é multifatorial. Não é fácil você enquadrar a situação em cada caso”, afirmou.

“A motivação do agressor, em regra, é possessividade, ciúmes exacerbado, é uma questão de uma cultura do machismo”, disse Jane. “Criamos uma pirâmide onde o topo dela é o homem. Então a mulher nasce para ser tutelada”.

Ela também frisou o fato de que muitas dessas mulheres não denunciam as agressões. “Em regra, as mulheres levam oito anos sofrendo violência até que ela tenha coragem de buscar a primeira ajuda. Hoje, a nossa vida, infelizmente, é muito pública. “ desabafou

“As pessoas precisam, ou elas sentem necessidade, de dar satisfação para os outros da própria vida”, afirmou. “Quando vem a violência, aí surge o primeiro fator, a vergonha social. Ela é um elemento, mas conta muito. As mulheres ficam envergonhadas de contar", explicou.

Perguntada se as penas para este crime são brandas, ela respondeu que já são altas. “Nós temos penas hoje que podem chegar a 40 anos, mas nem sempre estamos falando do feminicídio. Não existe uma escala. Primeiro ele vai xingar, menosprezar, agredir e matar. Isso pode ter outra ordem, mas uma coisa é certa: nunca vai começar já com a morte. Os sinais vão sendo dados no dia a dia", explicou.

A presidente da comissão ainda disse que a dificuldade é a punição dessa conduta quando os sinais começam a surgir, porque as mulheres são desacreditadas desde o ambiente familiar até a justiça. Jane ainda acrescentou que elas não se sentem confortáveis para denunciar crimes, e quando o fazem, encontram um homem para interrogá-las.