Dupla assalta posto de gasolina em Valparaíso (GO) e segue foragida

Na região do Jardim Céu Azul, em Valparaíso (GO), dois homens assaltaram um posto de combustíveis, na noite desse domingo (8/6). A Polícia Militar chegou a ser acionada, para capturar os foragidos, mas não obtiveram sucesso.

Eles estavam em uma motocicleta preta, sem placas, com um deles armado. Os suspeitos subtraíram cerca de R$ 250 dos frentistas e fugiram em direção à DF-290. A Polícia Civil do Goiás (PCGO) continuará com a responsabilidade do caso.

