Vídeo: discussão em bar em Águas Lindas termina com cliente esfaqueado

Uma discussão em um bar no Setor 12 de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, terminou em tentativa de homicídio, na noite de sexta-feira (6/6). Um homem foi esfaqueado após se desentender com outro frequentador do local, que estava com um cachorro da raça pitbull, sem focinheira.

A cena foi gravada por uma testemunha e mostra a confusão. A vítima teria repreendido o suspeito por manter o animal no ambiente sem o equipamento de segurança obrigatório. O comentário teria iniciado uma troca de ameaças. Após a discussão, o autor deixou o local, mas retornou pouco tempo depois e deu várias facadas na vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Bom Jesus. O homem recebeu atendimento médico e foi liberado, sem risco de morte.

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) localizaram o suspeito cerca de 15 minutos após o crime. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso em flagrante. De acordo com a PM, o homem tem diversas passagens criminais, incluindo por tentativa de homicídio e homicídio consumado.