Mulher é presa em flagrante após tentar matar a própria mãe, na Octogonal

Idosa de 68 anos foi atacada com golpes de faca e se refugiou no banheiro até a chegada da PMDF - (crédito: PMDF)

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (9/6), após tentar matar a própria mãe. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A vítima é uma idosa de 68 anos, que mora em um apartamento na AOS 04 da Octogonal.

Os policiais encontraram a vítima abrigada no banheiro da residência, com ferimentos no rosto provocados por arma branca. De acordo com testemunhas, a filha teria sofrido um surto e, durante o episódio, desferiu facadas contra a mãe, que conseguiu se refugiar no banheiro e pedir socorro.

A autora foi detida no apartamento. A arma usada na agressão, uma faca de cozinha, foi encontrada e apreendida pelos militares. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para avaliação médica.

A agressora foi levada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I), onde a ocorrência foi registrada.