Homem é preso por tentativa de homicídio em bar do Núcleo Bandeirante

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por ameaça e tentativa de homicídio após uma discussão em um bar nas proximidades da Metropolitana, no Núcleo Bandeirante. O caso ocorreu por volta das 20h dessa quarta-feira (30/4).

O caso iniciou após um conflito em um bar da região. Segundo relatos de testemunhas, o suspeito teria se envolvido em uma discussão com outro homem, 35, e, em seguida, tentado matá-lo com golpes de faca. Populares intervieram e impediram o ataque.

O autor fugiu do local, mas foi localizado e capturado durante patrulhamento tático pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45). Ele foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, onde foi autuado em flagrante e responderá pelo crime de tentativa de homicídio.

Nessa semana, três casos de esfaqueamento chamaram atenção do DF. Na terça-feira (29/4), uma mulher foi esfaqueada em Sobradinho II, dentro de uma pastelaria, onde trabalhava. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local, que flagraram o ex-companheiro da vítima atacando-a com golpes de faca nos braços, mãos e rosto e fugindo em seguida. Ele foi preso e o caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Também na terça, um jovem de 26 anos morreu ao ser esfaqueado pelo próprio sogro, de 56, no Setor Maranata, na área rural de Brazlândia. Segundo as investigações, a vítima ingeria bebida alcoólica na casa do sogro quando os dois se desentenderam e entraram em luta corporal.

Na segunda (28), uma mulher de 33 anos levou mais de 30 facadas do companheiro em uma kitnet no centro de Pirenópolis (GO), distante cerca de 156km de Brasília. A vítima foi resgatada com vida e está internada em estado grave em um hospital da região. O autor, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), ainda na cena do crime.

