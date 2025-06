Agências do trabalhador oferecem 800 vagas de emprego, 50 são para PCD's

As vagas reservadas para o público PCD não exigem experiência prévia - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem nesta terça-feira (10/06) mais de 800 oportunidades de emprego, sendo 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), todas sem experiência exigida.

Os cargos reservados são de auxiliar de cozinha (22 vagas), atendente de lanchonete (8 vagas), condutor escolar (9 vagas), monitor de transporte escolar (9 vagas) e recepcionista (2 vagas). Os locais de emprego são distribuídos em Sobradinho, Itapoã, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Paranoá e os salários vão de R$ 1.518 a R$ 2.520.

Entre as vagas para o público geral, cem delas são para o cargo de auxiliar operacional de logística, em Ceilândia. Para concorrer à oportundiade, que paga R$ 1.518 mensais, é necessário ensino médio completo. Há, também, 50 chances para frentista, em Santa Maria. O salário para a ocupação é de R$ 1.968,98. Já no plano piloto, são ofertadas 40 vagas para vendedor interno e 30 para operador de telemarketing, na Asa Sul, com rendimentos de até R$ 1.547,59.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

*Com informações da Agência Brasília

