Ciumento esfaqueia vizinho durante discussão no Recanto das Emas

A polícia procura um homem de 32 anos suspeito de tentar matar o vizinho, de 35, a facadas, na manhã desta segunda-feira (9/6), no Recanto das Emas. De acordo com as autoridades, o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), a confusão teve início na noite anterior, quando o suspeito discutiu com a companheira. A mulher se recusou a registrar ocorrência de violência doméstica, o que levou à liberação do homem, que havia se apresentado na delegacia espontaneamente.

Na manhã desta segunda (9/6), ao retornar à casa onde vive, o suspeito encontrou a vítima, um vizinho, conversando com sua companheira. Movido por ciúmes, ele iniciou uma nova discussão e, armado com uma faca, desferiu dois golpes contra o homem: um no pescoço e outro no abdômen.

A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. Após avaliação médica, foi constatado que os ferimentos não eram graves, então o homem foi tratado e liberado.

“Nossos policiais estão em diligência para localizar e prender o autor ainda hoje”, afirmou o delegado Fernando Fernandes. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso.