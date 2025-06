Ambulantes da Papuda ganham autorização oficial para o serviço

O grupo de ambulantes que atuam nas imediações do Complexo Penitenciário da Papuda recebeu, nesta segunda-feira (9/6), a autorização oficial para o serviço de guarda-ambulantes. A iniciativa partiu da Administração Regional do Jardim Botânico e marca a regulamentação do trabalho existente há quase 30 anos.

O trabalho dessas mulheres foi contado em uma reportagem especial elaborada pelo Correio e publicada nesse domingo (8/6). Uma das reivindicações era a regulamentação do serviço. Nesta segunda, a administração junto à Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) garantiu 25 autorizações formais.

"Mais do que uma autorização, estamos promovendo dignidade, inclusão produtiva e reconhecimento a quem faz parte do cotidiano de milhares de famílias que visitam seus entes queridos", destacou o administrador regional, Aderivaldo Cardoso.