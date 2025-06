Terça-feira tem o tempo aberto, mas frio; mínima foi de 14 °C

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (10/6), o céu amanheceu cinza, mas o sol deve dar as caras ao longo da manhã, com rajadas de vento moderadas. A condição deve permanecer até o fim da tarde e não há chance de chuvas. Com o fim do outono e início do inverno, na próxima semana, o tempo seco se intensifica, então vale se atentar à hidratação.

Para os trabalhadores que levantam antes ainda do amanhecer, a dica é sair bem agasalhado nos próximos dias. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve registrar temperaturas ainda mais baixas no fim da semana, com máximas de até 22 °C. Hoje, os termômetros devem bater os 28 °C e a mínima foi de 14 °C no Plano Piloto. A umidade fica entre 80% e 35%.

Na segunda (9/6), Distrito Federal registrou a manhã mais fria do ano. Conforme o Inmet, a temperatura mínima foi de 9,8 °C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Apesar do frio intenso nas primeiras horas da manhã, a máxima foi de 28 °C.

Leia também: Saiba como ajudar a aquecer o inverno das pessoas mais vulneráveis

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, recomenda-se manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular