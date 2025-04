Sindivarejista projeta redução no consumo de ovos de Páscoa em 2025

O comércio do Distrito Federal deve ter expansão de 2,3% nas vendas de ovos e barras de chocolate para a Páscoa deste ano, contra 4,5% da mesma data em 2024. A redução no consumo é atribuída aos juros altos e à cautela da maioria dos consumidores diante do aumento de preços praticados pelas indústrias. Esse foi um dos temas abordados no CB. Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (2/4), que teve como convidado o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista/DF), Sebastião Abritta. Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, ele destacou as estratégias do comércio para atrair os consumidores, apesar da alta nos preços.

Abritta disse que o pico das vendas será entre os dias 14 e 19 de abril. O domingo de Páscoa será no dia 20. Este ano, em todo o País, foram colocados no mercado 47 milhões de ovos de chocolate, contra 58 milhões nesta mesma época em 2024. Estudo feito pelo Sindivarejista indica que as mulheres são responsáveis por 76% das compras para a Páscoa, ficando os homens com 24%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Abritta comentou que a Páscoa é uma data importante para o comércio. “Os insumos, especialmente o cacau, subiram bastante, mas as indústrias nem repassaram todo esse aumento para tentar atingir esse crescimento. As empresas estão investindo muito em ovos de Páscoa com colecionáveis, trazendo de volta uma tendência dos anos 90. Assim, encontramos personagens como Harry Potter, Bob Esponja e Patrulha Canina nos produtos, tudo para atrair o consumidor”, acrescentou.

Leia mais : Preço do cacau dispara e Páscoa no DF fica mais cara em 2025

Sebastião afirmou que, além dos colecionáveis, as marcas estão apostando em recheios diferenciados diretamente na casca do ovo, como morango, pistache, caramelo salgado e banana com canela. “O pistache, por exemplo, está muito em alta. As inovações têm como objetivo atender a todos os gostos e conquistar cada vez mais consumidores para essa data tão significativa”, afirmou.

Leia mais : Feriado da Semana Santa aquece turismo no DF e Entorno

O presidente do Sindivarejista/DF aconselhou os consumidores a provarem os novos ovos de Páscoa com os sabores inovadores. “O Brasil é o sexto país no mundo que mais consome chocolate, e aqui em Brasília não é diferente”, contou.

Assista à entrevista completa

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho