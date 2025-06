Vídeo: discussão em distribuidora em Águas Claras termina em agressão

Um homem, de 62 anos, foi agredido durante uma discussão em frente a uma distribuidora de bebidas em Águas Claras. O caso ocorreu na noite de domingo (8/6) e foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia.

A confusão foi gravada pela câmera de segurança do estabelecimento, onde é possível ver dois homens discutindo em frente ao local. Um deles foi identificado como Ronald Ferreira de Souza. Em certo momento, um dos homens pega uma cadeira e atinge o irmão de Ronald, Roberto Silveira de Souza, que logo depois também é estapeado por um quarto indivíduo. A partir desse momento, a confusão é generalizada e Ronald é golpeado na cabeça e cai no chão, onde é possível ver sangue, decorrente da agressão. Momentos depois, o agressor some da gravação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo consta na ocorrência, Roberto, atingido pela cadeira, tentava apaziguar uma discussão envolvendo clientes. Ao ficar posicionado no meio da confusão, Ronald recebeu um soco no rosto pelas costas, que provocou sua queda e resultou em um corte na boca, necessitando de ponto, além de quebrar a perna e o tornozelo esquerdo. "Em virtude das quais passará por procedimentos cirúrgicos e ficará internado no mínimo por 30 dias, no HRT", completou o documento.

Veja vídeo:

Os agressores não foram identificados e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.