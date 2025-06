Oficinas gratuitas capacitam jovens do DF para o mercado cultural

O programa Jovem de Expressão abre inscrições para uma nova edição das Oficinas Movimente-se, até 18 de junho. A iniciativa do Ministério da Cultura e da Petrobras, busca capacitar profissionalmente jovens entre 18 e 29 anos, preferencialmente moradores das periferias do Distrito Federal.

Os cursos, todos gratuitos, têm 48 horas de duração, e ocorrem ao longo de três meses. É dividido em turmas de cobertura de eventos, cenografia e produção de eventos. As oficinas oferecem formação teórica, e uma experiência prática no setor cultural, com orientação de profissionais atuantes no mercado.

Os participantes ainda terão a oportunidade de atuar como estagiários remunerados em dois eventos culturais de grande porte: o Festival Elemento em Movimento e o Seminário Diálogos em Movimento, ambos previstos para o mês de setembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A aula inaugural está marcada para 23 de junho, reunindo todas as turmas. Ao final, os alunos receberão certificação profissional.

As inscrições devem ser realizadas pelo link.



*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti