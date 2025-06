"Celebrar a história da comunicação local", diz Leandro Grass em pré-estreia

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Leandro Grass disse que é uma honra para Brasília receber os artistas e as pessoas que estão celebrando “a história da comunicação local”.

Antes da pré-estreia de Chatô & os Diários Associados — 100 Anos de Paixão, Grass também destacou a história do Correio Braziliense. “O jornal foi e tem sido fundamental para o registro dos grandes momentos da nossa cidade, não só da Constituição do Estado Brasileiro aqui na nova capital, mas de todo o desenvolvimento de uma cidade plural e diversa”, pontuou.

Sessão para o público

A peça estará em cartaz nesta quarta-feira (11/6), também no Ulysses Guimarães, com sessões abertas ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Fora do palco

Além do espetáculo teatral, a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, está em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar o musical, nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

Em um conjunto de 20 painéis, a mostra acompanha vários aspectos da vida de Assis Chateaubriand, com uma linha do tempo e ênfase, sobretudo, nas diversas campanhas realizadas em nome do desenvolvimento brasileiro.

Elenco recheado

Dirigida por Tadeu Aguiar, o espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de Paixão, escrita por Fernando Morais e Eduardo Bakr, tem em seu elenco grandes nomes como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari.