Homem de 31 anos é baleado na cabeça próximo à igreja, na Estrutural

Homem foi baleado na cabeça e no quadril - (crédito: QAP Ocorrências/Divulgação)

Um homem de 31 anos foi transportado ao hospital depois de levar dois tiros na cabeça e no quadril na noite desta terça-feira (10/6). O crime ocorreu próximo a uma igreja evangélica, na Chácara Santa Luzia, na Estrutural.

Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) atenderam a ocorrência e conseguiram conter o sangramento do rapaz e estabilizá-lo. O crime ocorreu no meio da rua, diante de testemunhas. O Correio apurou que a vítima era um homem usuário de drogas e morava em um barraco da região.

O rapaz foi levado ao Hospital de Base em estado grave. Ainda não há informações sobre a dinâmica e autoria da tentativa de homicídio.