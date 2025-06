IFB tem vagas gratuitas para cursos técnicos da Educação de Jovens e Adultos

As vagas são reservadas para pessoas com 18 anos ou mais que só concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o Ensino Médio junto com uma formação técnica - (crédito: Divulgação/IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 240 vagas gratuitas para cinco Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), de forma presencial no período noturno. As inscrições, gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, já estão abertas e seguem até 20 de junho. A seleção será feita por sorteio eletrônico.

As vagas são reservadas para pessoas com 18 anos ou mais que só concluíram o ensino fundamental e desejam cursar o Ensino Médio junto com uma formação técnica. Os cursos oferecidos são de Administração, do Campus Gama, Edificações, no IFB de Samambaia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No Campus de Taguatinga, há Modelagem do Vestuário, Restaurante e Bar, no Campus Riacho Fundo e Produção de Áudio e Vídeo, no Recanto das Emas.