Gripe aviária: funcionários do Zoológico não apresentaram sintomas da doença

Nenhum dos oito funcionários do Zoológico de Brasília que tiveram contato com as aves infectadas pelo vírus da gripe aviária apresentaram sintomas da doença. Desde a confirmação do caso, os colaboradores eram monitorados pela Secretaria de Saúde (SES-DF).

Ao Correio, a SES afirmou que "foi realizado o monitoramento das pessoas pelo período de 10 dias, conforme previsto no protocolo de vigilância". A pasta ainda acrescenta que "nenhum dos monitorados apresentou sintomas de gripe aviária".

Fechado desde o dia 28 de maio, o Zoo afirma que tem previsão de terminar a interdição nesta sexta-feira (13/06), se não houver novos casos suspeitos.