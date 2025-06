Polícia para motorista por lanterna apagada e encontra 200kg de maconha

Cerca de 201 quilos de maconha foram apreendidos em um veículo roubado na madrugada desta quarta-feira (11/6) em Anápolis, no km 101 da BR-060. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a ação, o condutor do carro, um homem de 42 anos, ao ser abordado, confessou que a a carga estava no porta-malas e que a transportaria de Rio Verde (GO) a Brasília (DF).

O veículo, um Fiat Palio, de cor vermelha, foi parado inicialmente pois transitava com as lanternas traseiras apagadas, porém, de acordo com a polícia, o motorista apresentava nervosismo. Na vistoria ao automóvel, os policiais constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação veicular. Após consulta, foi constatado que as placas do carro foram trocadas e que as originais possuíam registro de roubo, ocorrido no último dia 3 de maio.

Segundo o condutor, ele fazia o transporte como forma de quitar dívidas com traficantes, sem ter recebido qualquer pagamento pelo serviço. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis e responderá, a princípio, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo. O carro e as drogas foram apreendidos.