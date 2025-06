Polícia apreende ecstasy e skunk em operação contra o tráfico no DF

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas sintéticas, na noite deste sábado (7/6) em Taguatinga. A abordagem ocorreu por volta das 19h30, após uma equipe do Grupo Tático com Apoio de Motocicletas (GTAM), da Polícia Militar do Distrito Federal, perceber atitudes suspeitas dos suspeitos dentro de veículo.

Segundo os policiais, os dois homens manuseavam algo dentro do carro e tentaram esconder o material ao notar a presença da viatura. Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados dois comprimidos de ecstasy escondidos sob o carpete e outros 28 comprimidos no porta-copos do painel central.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista admitiu que o material era MDMA, uma droga sintética com efeitos alucinógenos e estimulantes, e revelou ainda que armazenava mais substâncias em sua residência, localizada no Guará. Com apoio da ROTAM, os policiais foram até o endereço indicado, onde foram recebidos pela mãe do suspeito, que autorizou a entrada na casa.

No quarto do motorista, a equipe encontrou uma balança de precisão com vestígios de entorpecentes, porções adicionais de MDMA em formato cristalino e substâncias semelhantes ao skunk, uma versão mais potente da maconha.

Os dois suspeitos foram levados à 20ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. A polícia agora investiga se há envolvimento dos presos com tráfico interestadual ou com alguma organização criminosa voltada à distribuição de drogas sintéticas no Distrito Federal.