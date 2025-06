Motociclista fica gravemente ferido em acidente com motorista embriagado

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta, na madrugada desta quarta-feira (11/6), na Estrutural. Após a colisão, o condutor do automóvel, que apresentava sinais evidentes de embriaguez foi detido pela Polícia Militar (PMDF). A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada em estado grave ao Hospital de Base.

De acordo com os policias, a corporação foi acionada para atender à ocorrência de trânsito com vítima. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a via já interditada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF), com o tráfego sendo desviado para a marginal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista do carro foi localizado deitado ao lado do guard rail da pista. Segundo os policiais, ele apresentava grande dificuldade para se levantar, necessitando de ajuda da equipe. Questionado sobre o consumo de bebida alcoólica, o homem admitiu ter ingerido álcool. No interior do veículo, foi encontrado um copo contendo whisky.

Apesar da recusa em realizar o teste do bafômetro, o condutor demonstrava claros sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada, andar cambaleante e olhos vermelhos. Diante da situação, a PMDF encaminhou o motorista à 8ª Delegacia de Polícia. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

%MCEPASTEBIN%