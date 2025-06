Polícia Civil prende 14 pessoas por pensão alimentícia em junho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) intensificou as ações de combate à criminalidade com a realização da 6ª fase da Operação Full Time, que ocorreu nesta quarta-feira (11/6). Coordenada pelo Departamento de Atividades Especiais (Depate), a ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e a preservação da ordem pública em todas as Regiões Administrativas do DF.

Desde o início de junho, a Operação Full Time levou à prisão 64 foragidos da Justiça, sendo 14 deles por não pagamento de pensão alimentícia, uma infração que é considerada grave por comprometer o sustento e o bem-estar de crianças e adolescentes.

A operação, que contou com apoio da Polícia Federal e da Polícia Penal, mobilizou mais de 50 agentes e resultou na prisão de 17 pessoas apenas nesta madrugada. Entre os capturados estão foragidos que respondem por crimes como estupro, violência doméstica, roubo e homicídio.

Todos os detidos foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde ficarão à disposição do Judiciário. Segundo a PCDF, as ações continuarão de forma permanente, com o objetivo de reduzir a impunidade e garantir mais segurança à população do Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

