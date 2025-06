Defensoria Longevidade atenderá a população idosa na sexta (13/6)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove a primeira edição do projeto Defensoria Longevidade, com foco no atendimento qualificado à população idosa em condição de vulnerabilidade. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (13/6), das 9h às 15h, no Nuclão da DPDF, situado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01, Edifício Rossi Esplanada Business, nas proximidades do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A iniciativa tem como objetivo prestar auxílio a pessoas idosas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo suporte nas áreas jurídica, social, de moradia, saúde, entre outras. Além disso, também serão distribuídos vouchers para sessões de cinema, além de atividades voltadas à inclusão digital e ações que estimulem a autoestima dos participantes.

De acordo com a subdefensora pública-geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya, essa primeira edição representa um marco no compromisso da DPDF com a garantia dos direitos das pessoas idosas. “Estamos comprometidos com um atendimento sensível e eficaz, que enxergue as diversas necessidades sociais daqueles que envelhecem em contextos de vulnerabilidade. A proposta do evento vai além da prestação de serviços jurídicos, contribuindo para o bem-estar da pessoa idosa com ações voltadas à autoestima, à inclusão social e à valorização de sua cidadania. É um olhar ampliado sobre os direitos da longevidade”, enfatizou.

Na quarta-feira (11), a DPDF também participou de uma ação itinerante em Brazlândia, em referência ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Na ocasião, foram oferecidos atendimentos jurídicos e psicossociais a idosos em situação de vulnerabilidade, além da distribuição de materiais educativos e realização de palestras sobre o tema, entre outras atividades.

Serviços disponíveis

Defensoria Pública do DF (DPDF):

* Mediação e conciliação;

* Orientações jurídicas e petições iniciais nas áreas de Família, Saúde e Defesa do Consumidor;

* Coleta de DNA gratuita;

* Atendimento psicossocial (SUAP).

BRB:

* Cadastro no BRB Mobilidade;

* Solicitação e emissão da segunda via do Cartão Mobilidade.

Caixa Econômica Federal:

* Consultas gerais;

* Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;

* Emissão de boletos e cartões sociais, de poupança e conta corrente;

* Verificação de saldo do PIS e do FGTS;

* Negociação e renegociação de dívidas.

Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF):

* Distribuição de água potável;

* Negociação de débitos e alteração de titularidade;

* Suspensão e religação do fornecimento;

* Revisão de faturas;

* Agendamento de atendimentos.

Escola de Barbeiros Roberto Ramos:

* Corte de cabelo feminino e masculino;

* Design de barba.

Centro Universitário UDF:

* Apoio prático às atividades de inclusão digital.

Instituto Sabin:

* Entrega de vouchers para exames laboratoriais.

Secretaria da Pessoa com Deficiência:

* Cadastro de pessoas com deficiência;

* Emissão da carteira para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

* Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;

* Informações sobre o Passe Livre PCD e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Secretaria de Educação (SEE-DF):

* Aulas do programa Ginástica nas Quadras;

* Oferta de ações educacionais.

Secretaria de Saúde:

* Campanha de multivacinação.

Secretaria da Mulher:

* Informações sobre violência doméstica;

* Distribuição de cartilhas e folders;

* Divulgação de canais de denúncia;

* Informações sobre programas de empreendedorismo, empoderamento e diversidade.

Defensoria Pública da União (DPU):

* Orientações jurídicas nas áreas trabalhista e previdenciária;

* Emissão do Passe Livre para transporte interestadual.

Secretaria de Economia do DF:

* Atendimento sobre os serviços da Receita do DF, com foco na isenção de Imposto de Renda para aposentados e pensionistas com enfermidades graves.

Secretaria de Justiça e Cidadania / CDI / Subsecretaria de Políticas para o Idoso:

* Programa “Viver 60+”;

* Atividades físicas como alongamento, relaxamento e dança.

Kinoplex:

* Vouchers para sessões de cinema na rede Kinoplex.

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Cine Brasília):

* Vouchers para sessões no Cine Brasília.

Central do Idoso (TJDFT):

* Atendimento, orientação e encaminhamento para proteção de direitos da pessoa idosa.

Instituto Corpo e Mente:

* Terapias para questões físicas e emocionais por meio da reflexoterapia.

Creas Migrantes:

* Atendimento e orientação em diferentes idiomas para migrantes.

Escola Nacional de Acupuntura (Enac):

* Sessões de auriculoterapia e ventosaterapia.

Fundação Regional de Assistência Oftalmológica:

* Dez vouchers para consultas oftalmológicas;

* Verificação de grau e pressão ocular;

* Distribuição de colírios lubrificantes para olhos secos.

Fios da Diversidade:

* Design de sobrancelhas.

Polícia Civil do DF (PCDF):

* Apoio psicossocial para vítimas de violência e seus familiares.

Centro Presbiteriano Idade e Experiência (CPIE):

* Serviços voltados ao bem-estar da pessoa idosa.

Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF):

* Atendimento para regularização fundiária e inscrição em programas de habitação.