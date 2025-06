Sex shops registram alta no movimento no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados (12/6) movimentou os sex shops do Distrito Federal, que registraram aumento expressivo nas vendas e na circulação de clientes em busca de experiências sensoriais para aumentar a intimidade. Cosméticos, lingeries, vibradores e kits temáticos foram os campeões de procura entre casais e também por quem decidiu curtir a data sozinho.

Segundo Amandha Ferreira, 36 anos, sócia-proprietária de uma rede brasiliense de sex shops, a busca por diferenciação tem guiado o consumo. “Focamos muito na experiência e não nos produtos. O nosso ramo é focado no prazer. É mais do que um produto, pois o sexo tradicional já existe em casa. As pessoas querem ter lembranças daquilo. Nós oferecemos o que é de melhor dentro dessa expectativa que o cliente busca”, explica.

Amandha relata que, apesar da crescente digitalização do setor, com grande procura via e-commerce, as lojas físicas tiveram movimento intenso especialmente nos dois dias que antecederam a data. “O brasileiro sempre deixa para a última hora”, brinca.

Entre os produtos mais vendidos, estão os cosméticos da linha Luxxo, conhecida pela qualidade e estímulo sensorial. “O que mais vende é o lubrificante neutro e os eletrizantes, que é um gel que dá a sensação de vibração, tanto na língua quanto na parte íntima. Aumenta a salivação e deixa a excitação maior. É uma linha premium que sai em torno de R$ 79,90 a R$ 119,90. Os óleos para massagem também são bem procurados, custando cerca de R$ 95”, afirma Amandha.

Para quem busca alternativas mais econômicas, há opções de lubrificantes a partir de R$30. “A linha da Deborah Secco também está esplêndida. Todos estão adorando: o sabor, a lubrificação, e o preço super em conta, em torno de R$79”, acrescenta.

A empresária destaca ainda o interesse crescente dos casais por brinquedos sexuais que estimulam o prazer mútuo. “Os sugadores para as mulheres são muito procurados por homens. Os vibradores para a calcinha, com controle remoto, são muito divertidos. Os casais adoram brincar de ir a um lugar público e controlar a vibração”, conta.

As lingeries vermelhas seguem como preferência das mulheres na data. “Nós precisamos sempre nos sentir bem, independente do parceiro. É preciso se sentir bem consigo mesma para agradar o outro”. Amandha observou que o público das lojas é bem dividido entre homens e mulheres. “As mulheres vêm mais com amigas, e os homens vêm sozinhos, para investir no relacionamento. Incrivelmente, eles procuram muitos produtos para suas parceiras. Os solteiros também vêm, buscando algo para si mesmos e para não passar a data sozinhos”.

É o caso da secretária Maria Rosa, 46, que levou cinco amigas para visitar um sex shop pela primeira vez. “Está sendo uma experiência muito boa. Com amigas é sempre mais divertido. Muitas vezes a gente tem vergonha de entrar sozinha, e com as amigas é melhor, porque torna tudo mais descontraído e o clima fica mais legal”, relata.

Maria conta que o grupo está em busca de novidades para animar os relacionamentos. “Mesmo sendo casadas há muito tempo, é importante sempre buscar algo novo. Estamos procurando alguns óleos para usar nas nossas relações”.

O administrador Pedro Henrique, *nome fictício*, 31, decidiu visitar um sex shop neste Dia dos Namorados para se presentear. Solteiro há alguns meses, ele contou que tem investido mais no autoconhecimento e no prazer individual. “A gente cresce achando que só pode aproveitar essa data com alguém, mas eu aprendi a celebrar comigo mesmo. Hoje comprei um vibrador masculino e um óleo de massagem para usar no meu momento. Quero curtir o dia também”.

Na loja Amor e Luxo, na Asa Sul, a gerente de vendas Adrielly Luiza, 25, apostou em kits especiais para atender desde o público iniciante até quem busca experiências mais intensas. “A gente brinca que no comércio do sex shop, o nosso Natal é o Dia dos Namorados. Junho é o nosso mês do ano. É um mês muito aguardado por todas as vendedoras”, diz.

Segundo Adrielly, os homens lideram as compras de itens como vibradores e géis lubrificantes. “As mulheres procuram mais lingeries, mas quando se trata de cosméticos e brinquedos eróticos, os homens aparecem muito procurando para as parceiras. O público busca muito agradar o outro. Quando a outra pessoa sente prazer, a gente sente de tabela”.

A loja oferece uma ampla faixa de preços. “Temos vibradores de R$29,90 até R$3.999. Existe uma grande variedade. Atendemos desde a pessoa que não consegue investir tanto, mas está procurando mais prazer, até pessoas que já estão acostumadas e procuram uma qualidade maior”, diz Adrielly.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes

