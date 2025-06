SGAN 909 terá mais acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade

A região da SGAN 909, na Asa Norte, será contemplada com um projeto de requalificação urbana que prioriza a acessibilidade, a mobilidade e a sustentabilidade. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh), atendendo a uma demanda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), e integra um conjunto mais amplo de oito trechos que visam reorganizar a ocupação urbana da área.

O projeto prevê a criação de 54 vagas para veículos, nove para motocicletas e seis para paraciclos, além da implantação de 1.777,30 metros quadrados de calçadas acessíveis. Também estão planejadas 708,83 metros quadrados de área verde, com o plantio de 17 mudas de árvores, contribuindo para o sombreamento e a valorização paisagística do espaço urbano.

A proposta inclui ainda uma rota acessível ao longo da W5 Norte, elaborada pela Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília (Scub), vinculada à Seduh. Segundo o diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana da secretaria, Clécio Rezende, a iniciativa visa oferecer melhores condições de circulação para a população, promovendo inclusão e conforto para todos os pedestres.

Entre as intervenções previstas estão a readequação de calçadas, a instalação de rampas de acessibilidade, travessias elevadas e sinalização tátil. Os estacionamentos existentes também passarão por reconfiguração e serão pavimentados com blocos de concreto intertravado, material que facilita a drenagem das águas pluviais e contribui para a sustentabilidade ambiental da intervenção.