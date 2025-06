Carro bate em árvore e motorista é socorrida em Ceilândia

Mulher de 38 anos colide com árvore na região central de Ceilândia. - (crédito: Divulgação CMBDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, na manhã desta sexta-feira (13/6), uma ocorrência de acidente de trânsito na QNM 26, conjunto H, em Ceilândia Norte. Um carro colidiu contra uma árvore no canteiro central da via.

A motorista, uma mulher de 38 anos, foi encontrada ainda dentro do veículo, consciente, mas desorientada. Ela recebeu os primeiros socorros no local, foi imobilizada e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. O protocolo de trauma foi acionado e duas viaturas foram mobilizadas para o atendimento.

A via precisou ser parcialmente interditada durante o resgate, e a Polícia Militar ficou responsável pelo local após a remoção da vítima. Os bombeiros também realizaram o desligamento da bateria do veículo para evitar risco de incêndio.