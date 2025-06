Embaixada de Israel diz que duas delegações brasileiras estão no país

Embaixada de Israel, em Brasília, divulga nota informando que as duas delegações brasileiras no país estão em segurança - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (13), a Embaixada de Israel, em Brasília, informou que duas delegações brasileiras estão atualmente em visita a Israel a convite do Ministério das Relações Exteriores de do país. Uma delas é a delegação da região do Brasil Central, incluindo representantes do Consórcio Brasil Central e autoridades de alto escalão da região, e outra composta por prefeitos e altos funcionários municipais.

Do Distrito Federal, o Correio apurou que pelo menos quatro secretários de estado estão no país. Marco Antônio Costa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; Ana Paula Soares Marra, secretária de Desenvolvimento Social; Rafael Bueno, secretário de Agricultura e; José Eduardo Pereira Filho, secretário executivo do Consórcio Brasil Central.

A tensão no país se intensificou após Israel bombardear o Irã na noite de quinta-feira (12/6), matando, entre outras pessoas, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã.

A diplomacia israelense informa que “todos os membros das delegações encontram-se em locais seguros, com acesso a áreas protegidas, e estão seguindo as orientações de segurança para visitantes em Israel”

Troca de experiências

De acordo com a embaixada, as delegações chegaram a Israel para promover a troca de conhecimentos e a cooperação em áreas como desenvolvimento regional e inovação, incluindo cidades inteligentes, segurança pública, agricultura e saúde.

“O Ministério das Relações Exteriores de Israel mantém contato constante com os grupos e está trabalhando nas soluções que vão viabilizar o retorno dos participantes que desejarem regressar ao Brasil assim que o espaço aéreo for reaberto”, finaliza o documento divulgado para a imprensa.