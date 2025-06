Incêndio atinge casa na QNM 20, em Ceilândia, durante a madrugada

Chamas foram controlados pela equipe do Corpo de Bombeiros durante a madrugada - (crédito: Divulgação CBM/DF)

Um incêndio atingiu uma residência no Conjunto L da QNM 20, em Ceilândia, na madrugada desta quinta-feira (12/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 00h29 e enviou três viaturas para combater as chamas.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma grande quantidade de fumaça saindo do interior de uma das duas casas situadas no lote. Imediatamente, iniciaram o combate ao fogo com linhas de mangueiras, conseguindo controlar o incêndio.

Durante a ação, os bombeiros realizaram buscas dentro da residência, mas nenhuma vítima foi encontrada. O proprietário estava presente e não se feriu.

Após a extinção das chamas, foi feito o rescaldo para evitar que o fogo reacendesse. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.