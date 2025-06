Sexta-feira 13 divide opiniões: má sorte ou superstição?

Marcada por mitos, filmes de terror e histórias populares, a sexta-feira 13 desperta diferentes sentimentos entre os brasilienses. Na capital, o dia foi encarado com tranquilidade por muitos, mas também trouxe à tona experiências pessoais sobre um dia que é, para alguns, carregado de situações "diferentes”. Enquanto parte da população vê a data apenas como mais uma sexta-feira, outros relatam um certo peso e coincidências curiosas.

Para a administradora Tayla de Alina, de 37 anos, o dia não passa de uma data qualquer. “Não acredito nisso. Apesar de assistir a muito filme de terror, acho que é muito fantasioso”, comentou. Tayla atualmente evita o gênero cinematográfico. “Acho que polui espiritualmente a gente", afirmou.

O servidor público Dian Barreto da Cruz, 30, vê a sexta-feira 13 como um dia místico. “Não acredito nem desacredito. Existe, sim, um misticismo envolto nesse dia. Isso pode afetar a forma como a gente enxerga os acontecimentos”, disse.

Embora não se lembre de algo específico que tenha ocorrido numa sexta-feira 13, Dian citou o contexto internacional atual como exemplo. “Hoje, foi levantada novamente a possibilidade de uma guerra mundial. O brasileiro já associou isso como um preságio desse dia. Mas, de modo geral, a vida continua. Tem dias bons, tem dias ruins", declarou.

As servidora pública Juliana Goiano, 40, admite ter um certo receio. “Tenho um pouquinho de superstição, sim. Às vezes, surgem imprevistos no trabalho que normalmente não aconteceriam, e justamente na sexta-feira 13.” Segundo ela, na rotina profissional, problemas inesperados relacionados à área ambiental coincidiram com a data. “Trabalho com pessoas de alta direção e acabo influenciando a rotina delas. Sempre acontece alguma coisa que atrapalha os nossos processos", relatou.

O designer Matias Corrêa, 31, rejeita as supertições sobre o dia. “Nunca acreditei. Hoje mesmo vi nas redes sociais sobre o gato preto, que muitas pessoas ainda associam à má sorte. Isso é fruto da ignorância humana”, criticou. Para ele, a sexta-feira 13 é apenas mais uma sexta-feira comum. “Sextou, né? Agora é pensar no fim de semana", afirmou com o humor.

Criação

Existem divergências quanto a criação e o significado do mito da sexta-feira 13. Na mitologia nórdica, por exemplo, é um presságio do caos. No cinema, a data é atrelada à franquia Sexta-feira 13. Os filmes do assassino Jason foram inspirados pelo livro homônimo de Thomas Lawson, publicado em 1907. O assassino "caçava" suas vítimas exatamente às sextas-feiras 13 e, por isso, a data ficou amarcada. Mas o mito da data já existia antes de as obras serem lançadas.

Para a numerologia, o número 13 é visto de forma positiva, uma vez que o 1 simboliza a independência e coragem, enquanto o 3 representa otimismo e entusiasmo. A soma de ambos também é bem vista. O número quatro significa estabilidade e realização de sonhos.