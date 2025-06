Codese-DF elege nova diretoria para o período 2025-2027

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) definiu, nesta sexta-feira (13/6), a nova diretoria executiva para o biênio 2025-2027. A eleição ocorreu por unanimidade, com uma chapa única formada por representantes de entidades mantenedoras da organização.

O engenheiro civil Dionyzio Antônio Martins Klavdianos, atual diretor administrativo financeiro da Codese-DF, foi eleito presidente da associação. Ele é formado pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Negócios para Executivos pela FGV e especialização em Finanças pelo Ibmec.

Klavdianos tem longa trajetória de liderança no setor da construção civil, tendo presidido o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF) e coordenado a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (COmat/CBIC).

A nova diretoria também contará com Sebastião Eduardo Abritta Aguiar, presidente do Sindivarejista-DF e primeiro vice-presidente da Fecomércio-DF, como 1º vice-presidente. Tereza Christina Coelho Cavalcanti, representante do Sistema Fibra, que assume como vice-presidente administrativo-financeira. Já Laura de Oliveira Vieira, fundadora do grupo Levvo — uma das maiores franqueadoras de McDonald’s no Brasil – ficará com a vice-presidência de Assuntos Institucionais.

A posse administrativa da nova gestão será realizada em 30 de junho.