População terá mais de 50 locais para se vacinar neste sábado (14/6)

Neste sábado (14/6), a Secretaria de Saúde (SES-DF) terá mais de 50 pontos de vacinação abertos. Será possível se imunizar com as vacinas do calendário vacinal, exceto a BCG, e principalmente, se proteger com as vacinas contra influenza (gripe), liberada para toda a população acima de 6 meses, e contra o HPV, que ainda está disponível para jovens entre 9 e 19 anos.

Preste atenção aos locais que estão abertos no fim de semana e horários de cada um. A lista completa está disponível neste link.