Ceilândia sedia primeiro festival de frevo Menino da Ceilândia

As composições selecionadas concorrerão a prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 1.500, distribuídos entre as categorias - (crédito: Divulgação)

A "capital do frevo no Cerrado" está prestes a nascer. Pela primeira vez, a cidade de Ceilândia sediará o Festival de Frevo Menino da Ceilândia, uma iniciativa cultural ambiciosa que visa fomentar a produção autoral e celebrar o frevo como um patrimônio musical brasileiro. O evento promete transformar a região em um polo de cultura pernambucana.

As inscrições abrem em 27 de junho, e compositores de todo o Brasil poderão submeter suas obras em três categorias: frevo de rua, frevo de bloco e frevo-canção. Cada participante pode inscrever uma composição por categoria, totalizando até três músicas distintas. É importante notar que múltiplas inscrições na mesma categoria não serão aceitas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

As composições selecionadas concorrerão a prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 1.500, distribuídos entre as categorias. Um mesmo participante poderá ser premiado mais de uma vez, desde que esteja em conformidade com as regras do edital. O resultado final do festival será divulgado em 14 de setembro.