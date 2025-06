"Bastante preocupada", diz Celina Leão, sobre secretários do DF em Israel

Em agenda do governo da manhã deste sábado (14/6), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse ao Correio estar preocupada com a situação dos secretários de Estado que permanecem em Israel após os ataques do Irã, na tarde (noite no horário local) de sexta-feira (13). "Quem está dando todo o suporte é o Ministério de Relações Exteriores de Israel. Eu fiquei bastante preocupada e fiz contato com o ministro José Múcio (da Defesa) para que ele entrasse em contato com a nossa comitiva que está lá. Ele ligou hoje cedo para a Ana Paula e se colocou à disposição para fazer essa interlocução com o governo federal", contou.

A expectativa, para a vice-governadora, é que o espaço aéreo seja aberto o mais rapidamente possível. "A informação que tivemos pelos secretários é que o próprio Ministério das Relações Exteriores de Israel iria providenciar, caso o Brasil não providenciasse, o transporte (para trazer as autoridades ao Brasil). Mas essa falta de previsão (de quando voltarão ao Brasil) traz muita apreensão", acrescentou. Por fim, Celina reforçou que os secretários — Marco Antônio Costa, de Ciência, Tecnologia e Inovação; Rafael Bueno, de Agricultura; e Ana Paula Soares Marra, de Desenvolvimento Social — estão bem.

Nesta tarde, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota em que informou fazer gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que as duas comitivas de autoridades brasileiras tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições permitam. A orientação das autoridades israelenses é que as comitivas estrangeiras permaneçam no país até que seja possível realizar qualquer deslocamento por via aérea ou terrestre. Confira a nota na íntegra:

"O governo brasileiro tomou conhecimento da presença de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do País em Israel, a convite do governo local, no momento do início das hostilidades em curso, com o ataque israelense ao Irã, na noite de quinta-feira, 12/6. A operação do aeroporto Internacional de Tel Aviv foi temporariamente suspensa desde então como uma das consequências da crise.

A embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com as delegações brasileiras e o Ministério das Relações Exteriores fez gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições naquele país permitirem. O secretário de África e Oriente Médio manteve contato telefônico com seu homólogo da chancelaria israelense, ocasião em que pediu tratamento prioritário à saída em segurança das delegações brasileiras. Até o momento, autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre.

O Ministro das Relações Exteriores manteve contato hoje com seu homólogo da Jordânia, com o objetivo de abrir uma alternativa de evacuação por aquele país, quando as condições de segurança em Israel permitirem um deslocamento por terra até a fronteira."

