Homem esfaqueia a ex-companheira na frente das filhas e é preso

Um homem foi preso em flagrante por tentar matar a ex-companheira, na cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Goiás, a vítima tem 21 anos e o crime foi praticado na frente das filhas dela.

A tentativa de feminicídio teria ocorrido após uma discussão na casa da jovem, localizada no bairro Pedregal. Segundo informações preliminares, a mulher foi atingida por um golpe de faca na região abdominal e socorrida à UPA do Novo Gama.

O suspeito fugiu da cena do crime, mas os agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) do Novo Gama o localizou e prendeu. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio majorado, por ter agido na presença das filhas da vítima, nos termos da legislação vigente. O criminoso foi recolhido à unidade prisional do Novo Gama, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

