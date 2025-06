Feminicídio: DF supera quantidade de casos do mesmo período de 2024

O Mapa de Segurança Pública, divulgado nesta quarta-feira (11/6) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, revela que houve uma redução de 25,81% nos casos de feminicídio do Distrito Federal. Em 2023, foram 31 ocorrências, enquanto em 2024, foram 23. No entanto, informações do painel de feminicídios da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) mostram que, em 2025, até agora, houve mais casos do crime do que no mesmo período do ano anterior.

De 1º de janeiro a 10 de junho de 2025, foram registrados 12 feminicídios no DF, quatro a mais que no mesmo período de 2024, quando foram contabilizados oito casos, representando um aumento de 50% nas ocorrências do crime. Em uma das semanas mais brutais, em maio, duas mulheres foram assassinadas em menos de 24 horas.

O episódio mais recente ocorreu no Setor de Inflamáveis, no último sábado (9/6). Telma Senhorinha da Silva, 51 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de casa, por seu companheiro, o motorista e Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) Valdeir Teodoro da Silva, 47, que tirou a própria vida em seguida.

Relatos de pessoas próximas à família dão conta de que o casal estaria em fase de separação. Na vizinhança, Valdeir era tido como um homem discreto e calmo. No entanto, a reportagem apurou que o motorista tinha comportamento agressivo dentro de casa.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail:denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site:www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438