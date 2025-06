Gripe aviária no Zoo do DF: Saúde monitora 13 pessoas após contato com ave

Um Emu (Dromaius Novaehollandiae), ave de origem australiana que faz parte do plantel do zoológico, apresentou sintomas da doença - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal acompanha o estado de saúde de 13 pessoas que tiveram contato com um Emu (também conhecida como ema-australiana) que apresentou sintomas de gripe aviária no Zoológico de Brasília. Estão sob monitoramento cinco servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), cinco funcionários do próprio zoo e três trabalhadores da Universidade de Brasília (UnB).

Leia também: Nova suspeita de gripe aviária mantém interdição do Zoo de Brasília

O acompanhamento é feito pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/DF). São considerados contatos aqueles que tiveram exposição direta ao animal infectado ou a ambientes potencialmente contaminados. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os monitorados permanecem assintomáticos e, até o momento, nenhum apresentou sinais da doença.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Eles foram orientados a realizar automonitoramento por dez dias após a última exposição, além de seguir medidas de precaução como uso de máscaras, etiqueta respiratória e higienização frequente das mãos. A recomendação é que os contatos assintomáticos continuem exercendo suas funções normalmente — o afastamento do trabalho só é indicado em caso de sintomas.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o protocolo prevê visitas a cada dois dias aos monitorados, seguindo diretrizes técnicas baseadas em evidências científicas e práticas consolidadas no controle de zoonoses. A periodicidade poderá ser revista caso surjam novas evidências ou alterações no cenário epidemiológico.

A pasta reforça que não há, até o momento, indícios de transmissão entre humanos nesse caso. A gripe aviária raramente afeta pessoas e, quando ocorre, está geralmente associada a exposições diretas a aves doentes ou a locais com alta carga viral. Também não há registro de transmissão sustentada entre humanos.