Agências do Trabalhador do DF oferecem 641 vagas de emprego nesta segunda-feira (16/6)

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 641 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (16) para quem busca uma nova colocação no mercado. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com salários que variam de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) e para aprendizes.

Uma das principais oportunidades do dia é para o cargo de analista de redes e de comunicação de dados, com três vagas disponíveis na Asa Sul. O salário oferecido é de R$ 3 mil, e não há exigência de experiência anterior, apenas o ensino médio completo.

Já os cargos com maior número de vagas estão concentrados em Samambaia Norte. São 50 vagas para ajudante de açougueiro,50 para operador de caixa e 30 para fiscal de prevenção de perdas, todas com remuneração de R$ 1,6 mil.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga que se encaixe no seu perfil no momento, o cadastro é importante, pois o sistema realiza o cruzamento de dados para futuras oportunidades.

Já os empregadores que desejam divulgar vagas ou realizar entrevistas nas unidades podem se cadastrar diretamente nas agências ou solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).